شهود عيان يروون تفاصيل مقتل ربة منزل وشقيقها على يد طليقها بالمرج

حالة من الحزن الشديد شهدتها منطقة الشرفا التابعة لمنطقة المرج الجديدة بعدما أقدم موظف بشركة مقاولات على قتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة بالسكين بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وتفاجئه بزواج طليقته من رجل آخر.



انتقلت "الدستور" لمحل الواقعة والتقت "عماد.م صاحب ورشة" وأحد جيران المتهم الذي قال: جميع سكان المنطقة في حالة من الذهول والحزن بعد وقوع هذه المذبحة البشعة، فالمتهم "صلاح" لم نتخيل مطلقًا بأن يرتكب الجريمة فكان رجل متدين جدًا ولا يترك فرض، وجميع صلواته في المسجد حتى صلاة الفجر، يعيش في المنطقة منذ 15 سنة وأكثر وطوال هذه السنوات لم نسمع عنه أي شيء ولم تبدر منه أي مشاكل هو وأبناؤه الثلاثة "شادي وسارة ومنار"، ومعروفين بكل المنطقة بأخلاقهم العالية وأدبهم ويدرسون جميعًا في المعاهد الأزهرية والمتهم لديه ثلاث شقق في نفس العقار الذي يسكن فيه جهز واحدة منهم ليزوج فيها ابنه الأكبر شادي.



وأضاف الجار: تفاجئنا منذ سنة تقريبًا بطلاق زوجته سحر وحصلت على مفروشاتها ومنقولاتها في هدوء تام دون أي مشاكل وذهبت لتعيش مع أشقائها بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وتركت الأبناء الثلاثة برفقة والدهم، ورفض الأب المتهم الزواج مرة أخرى على أمل أن ترجع زوجته وأم أبناءه مرة أخرى، لكن سمعنا أنه تفاجأ بزواجها من رجل آخر عندما حضرت برفقة شقيقها لحضور عقد قران نجلها الكبير شادي وحضور مراسم تجهيز العرس يوم 21 من الشهر الحالي ما جن جنون طليقها.



ويوم الواقعة في تمام الساعة التاسعة صباحا تفاجئنا بالمتهم يجري ويصرخ وهو خارج من العقار والدم يسيل من يده وظننا أنه مصاب ما دفع بعض أهالي المنطقة للمبادرة بإسعافه لكنه كان في حالة ليست طبيعة وسريعًا استقل توك توك ولم نعلم ارتكابه لجريمة القتل.



تضيف "عواطف. م" شاهدة عيان، أن المتهم لديه محل لبيع الاسدالات والملابس الإسلامية، ومنذ سنوات كان يحفظ الأطفال القرآن في المسجد لكن بعد خلافات نشبت بينه وبين زوجته بسبب بخله الشديد عليها مثلما قالت زوجته أثناء طلاقهما توقف عن تحفيظ القرآن.



وأضافت، منذ طلاق المجني عليها وهي لم تحضر للعقار نهائيًا وانقطعت أخبارها، حتى تفاجئنا بحضورها هي وشقيقها لحضور زفاف نجلها الكبير شادي وغيرت في ملابسها وشكلها تمامًا وعلمت منها أنها تزوجت من رجل ميسور الحال من نفس منطقة والدها بمنطقة الحمام وتعيش معه في فيلا كبيرة على بحر الساحل.



وأضافت أن، القتيلة كانت تفكر في أن تعرض على طليقها أن تأخذ بناتها ليعيشوا معها في ڤيلا زوجها، وإذا اعترض على أن تأخذ بناتها معها سترفض أن تتنازل له عن شقتها التي كتبها لها باسمها أثناء زواجهما.



وأكدت، أنها حذرت القتيلة أن تخبر طليقها بأنها تزوجت أو تطلب منه البنات لأنها تعرف أن المتهم كان غيور عليها جدًا أثناء فترة زواجهما، مشيرة إلى أنها أصرت على ذلك.



وتتابع أنها، في اليوم التالي لما أخبرتني به سمعت صوت صراخ متواصل وشاهدت المتهم على سلالم العقار وشرايين يده مقطوعة، وعندما أسرعت في الصعود وجدت المجني عليها سحر ملقاة في الصالة وجسدها كله دماء، وانتابتني حالة من الصراخ الشديد وخرجت للبلكونة لأطلب نجده الجيران فتفاجئت بشقيقها ملقى في البلكونة وغارق في دمائه ومذبوح في رقبته والاتنين بهما طعنات كثيرة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل، متوفية أثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل توفي إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد.



بانتقال الشرطة وفحص الواقعة تبين أنه أثناء زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة المقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.