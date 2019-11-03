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عالم

الخارجية السودانية توضح تفاصيل سفر وكيلها لقطر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:57 م
الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
محمد عمر
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كشفت الخارجية السودانية عن سفر سفر وكيل وزارة الخارجية للدوحة في مهمة رسمية بشأن مؤتمر دولي يخص الصومال.

وقال الناطق الرسمي بوزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي مساء اليوم: "نشرت صحيفة "مصادر" في عددها اليوم الأحد خبرًا عن سفر وكيل وزارة الخارجية إلى الدوحة، على خلفية العقبات التي تواجه حكومة حمدوك بعد تعقيدات الملف الخارجي ورفض الإدارة الأمريكية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ".

وأضاف البيان: "إذ تتمثل حقيقة غرض سفر وكيل وزارة الخارجية في المشاركة وتقديم كلمة السودان نيابة عن أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية في الاجتماع الرابع لمجلس الاتصال الخاص بالصومال، والذي تشكّل منذ سنوات داخل منظمة التعاون الإسلامي، ويضم في عضويته سبعة عشر بلدًا".

وأكدت الخارجية السودانية، أن خبر الصحيفة يخرج عن أمانة نقل الاخبار، ويقحم أمورًا لا صلة لها بالحقيقة وموضوعية نقلها فيما تكتبه الصحيفة، وإذ تأسف وزارة الخارجية لما قامت به "مصادر" فإنها تدعوها إلى تصحيح خبرها المنشور بما يتفق مع الحقيقة.

وزعمت صحيفة سودانية، أن وكيل الخارجية زار قطر في زيارة سرية بشأن العقوبات الأمريكية على الخرطوم.
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