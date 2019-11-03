الإثنين 04 نوفمبر 2019 الموافق 07 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الصحة

أسباب تشنجات القدمين وطرق علاجها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
طباعة
تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة من المتاعب الصحية المزعجة للغاية. وترجع تشنجات الأقدام لأسباب عدة، منها البسيط مثل ارتداء حذاء ضيق، والخطير مثل الأمراض العصبية، وأمراض الغدة الدرقية، واضطرابات سريان الدم.

أوضح طبيب الأعصاب الألماني البروفيسور هيلغه توبكا أن سبب تشنجات الأقدام، خلل في التعاون بين العضلات، والأعصاب، والنخاع الشوكي، مشيرًا إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم، وأصابع القدم، والساق أيضًا.

وأضاف توبكا أن تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، ولكنها عادة ما تهاجم كبار السن، والرياضيين، والحوامل، أثناء النوم بصفة خاصة، ولكن يمكن أن تحدث نهارًا أيضًا.

أمراض عصبية
ومن جانبه أوضح جراح العظام الألماني أكسيل كلاين، أن من أسباب تشنجات الأقدام، أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة بفقدان الإحساس بالقدم، أو أمراض الغدة الدرقية، خاصة عندما تكون مصحوبة بالحساسية تجاه البرودة.

وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص في السوائل، والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، خاصةً إذا كانت مصحوبة بقيء، وإسهال، وتعرق.

كما أنها قد تشير إلى اضطرابات سريان الدم، أو قد تكون من أعراض بعض الأمراض مثل السكري، وقد يكمن سبب تشنجات الأقدام في التغيرات الطارئة على المفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون السبب ببساطة هو ارتداء حذاء ضيق أو قلة الحركة، أو أثرًا جانبيًا لبعض الأدوية.

حمامات دافئة
وبدوره أشار طبيب الأمراض الباطنة الألماني البروفيسور أولريش فولش، إلى أنه يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بالحمامات الدافئة، ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر، ما يساعد على استرخاء العضلات، وتخفيف العبء على الأوعية الدموية.

ومن المفيد أيضًا تدليك الأقدام والسير على أرضيات غير منبسطة، ما يساهم في تحفيز سريان الدم.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب، يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب تشنجات الأقدام وعلاجه في الوقت المناسب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أردوغان يهدد أوروبا بالإرهابيين.. واستراتيجية لمواجهته

منذ حوالي 10 ساعات

زوجة تتفق مع عشيقها على قتل زوجها وإلقاء جثته ببحر بنها

منذ حوالي 4 ساعات

"الطبلاوي" عن القارئ ممدوح عامر: "الشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قنابل موقوتة تتحول لمناطق راقية.. "الدستور" ترصد 5 عشوائيات بعد تطويرها

الصور

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

image description

انتعاش السياحة في دهب

الأكثر قراءة

"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

"الإخوان" تستعين بـ"وائل غنيم" ووجوه جديدة لشن "حرب حقوقية" على مصر

أحمد سعد يعلق على حبس سمية الخشاب

الوزراء: الأحد إجازة بمناسبة المولد النبوى للعاملين بالدولة

أيام زمان

الفتى الأول.. طبيب نفسي يكشف سبب إعجاب النساء برشدي أباظة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

ابنة شقيقة صباح تكشف تفاصيل قصة حبها لرشدي أباظة وخداعه لها

القبلة في رأي أهل الفن: «نحن من أنصار تقبيل الشفتين.. وقبلات الرقبة تودِّي في داهية»

نجم الساعة

الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

الصحة

فقدان الوزن غير المبرر.. ناقوس خطر يهدد صحتك

أسباب تشنجات القدمين وطرق علاجها

10 أسباب وراء تورم القدمين

"فاو" تحذر من تعرض 5 ملايين شخص في زيمبابوي للمجاعة

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى يشيد بتدريبات الجيش المصري المتنوعة

تركي آل الشيخ يصل القاهرة لزيارة محمود الخطيب

النيابة العامة في السودان تأمر بالتحقيق في "انقلاب" البشير على السلطة

باعتراف رسمي.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد آبي أحمد في إثيوبيا إلى 86 قتيلا

منوعات

إقالة الرئيس التنفيذى لماكدونالدز لتورطه فى علاقة عاطفية محرمة

انتشال مروحيه سقطت بمنطقة متنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان

"هاجيبيس" يتسبب في خروج نفايات ملوثة بالإشعاع في اليابان

بيع ملابس أوليفيا نيوتون- جون فى فيلم "جريس" بمبلغ 405700 دولار

كشكول

عمر : لا يوجد موعد محدد لإعلان نتيجة تعاقدات المُعلمين

إعلام القاهرة تعلن توصيات ندوتها حول فبركة الأخبار وآمن المجتمع

جامعة الزقازيق تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات"مستند"

منتخب جامعات مصر يتصدر مجموعته في بطولة كرة الصالات بالإمارات

إسلام سياسي

خبير أمني: مخططات الإخوان لانهاك الشرطة والجيش فاشلة

قصة مركز العدالة والتحكيم المحرض ضد مصر من أمريكا

القبض على مسئول معسكرات تنظيم ''داعش''

الإفتاء تحذر من تصاعد العمليات الإرهابية من "داعش" الإرهابى


زيت وسكر

إجراءات شرطة التموين لمراقبة وضبط الأسواق

“القوى العاملة بالقليوبية| توفر 287 فرصة عمل بـ 8 منشآت

نصائح لترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائى

احذر نقص نقص فيتامين (د) يعرض القلب لمخاطر صحية

مقالات الرأي
نرمين يسر
غنوا.. الغناء مُعادل الحياة
د. منى حلمى
بمناسبة 4 نوفمبر عيد الحب
د. محمد أحمد داود
قصواء الخلالى تكتب: «فرص الحياة» فى الحياة رغم الموت
ماجد حبته
داعش يضرب من جديد
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة 28 من "ثلاثية غرناطة" لرضوى عاشور

11 نوفمبر.. نهضة مصر تطلق "أيام في بيت المحترم" لشافكي المنيري

غدا.. "كأنك تراه" على مسرح المركز الثقافي بطنطا

إلغاء عرض "المتفائل" على المسرح القومي

صفحتنا ع الفيس بوك