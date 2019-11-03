الأمن العام يطلق سراح طالب عقب اختطافه بسبب 760 ألف جنيه فى أسيوط

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط مختطفى طالب لخلافات مالية مع شقيق والده بقيمة 760 ألف جنيه فى أسيوط.



تلقى قسم ثان أسيوط بلاغا من "أ. ك. ل" سائق، 45 سنة، مقيم دائرة القسم باختطاف نجله 13 سنة، طالب، وتلقيه اتصال هاتفى من هاتف نجله من شخص مجهول يفيد بأن شقيقه "عم الطالب المختطف" 38 سنة، سائق، مدين له بمبالغ مالية قيمتها 760 ألف جنيه، وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة "4" طلاب وعاملين ومبيض محارة (جميعهم مُقيمين بدائرة مركز أبوتيج).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن تحرير المُختطف وضبطهم وبحوزة المتهم الثانى (فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بأن عم المجنى عليه مدين له بمبلغ 760 ألف جنيه "معاملات مالية بينهما فى مجال تجارة الخردة" ولرغبته فى استرداد المبلغ اتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه.



وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكى واحتجازة بمنزل المتهم الثانى والاتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، تم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.