إحباط تهريب طن ونصف دقيق بلدى مدعم ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بكمين المحور نطاق حى الجنوب بغرض الاستيلاء والتربح قبل تهريبها.



كانت قد صدرت التعليمات المشددة بإحكام السيطرة والرقابة على المخابز والكمائن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية لمحاربة الفساد والخارجين عن القانون.



وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة تحت إشراف السيد مجدى الخضر وكيل المديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات تقدر بطن ونصف الطن دقيق بلدى مدعم مهرب بغرض التربح واستخدامه كعلف حيوانى، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3206 جنح الجنوب، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.