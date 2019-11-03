اليوم.. إعادة محاكمة متهم فى اقتحام قسم مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها: التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



و المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.



واتهم النيابة العامة المتهمين بأنهم في 1482013 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة:



- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة.



بالإضافة لتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيه وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك باستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.