اليوم.. الحكم على متهم فى الإضرار بالاقتصاد

تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الإثنين، حكمها في إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد أبو زيد فى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.



و المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين الحضورى وبعض المتهمين الهاربين والذين كان من ضمنهم المتهم.



وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.