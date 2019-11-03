اليوم.. "القضاة" تعلن القوائم النهائية لمرشحى انتخابات النادى

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الاثنين، القوائم النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات النادي.



يذكر أنه مع فتح باب الطعون على المرشحين بالانتخابات، لم تتلق اللجنة المشرفة أي طعون، وقررت فتح قبول التنازلات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.



و صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه، بانتهاء آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.