اليوم.. محاكمة 73 متهمًا فى فض اعتصام رابعة

تنظر الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية.



