تخصيص قطعة أرض لإنشاء كنيسة للطائفة الأرثوذكسية بمدينة بدر

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس علوي حسن نائب رئيس الجهاز، وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمفوض من الكنيسة دكتور جميل بشرى، والقس يوسف مجدي، والقس موسى كمال لاستلام قطعة أرض على مساحة 5381 متر مربع بالحى السادس لبناء كنيسة ومبنى خدمات ملحق للكنيسة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة الطلبات التي تقدم لها من الأقباط لإنشاء كنائس داخل المدن الجديدة، لافتًا إلى أن هناك إجراءات ميسرة لسهولة إصدار التراخيص بعد قرار استلام الأرض مباشرة.



وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تسليم محضر استلام قطعة الأرض لوفد الكنيسة واستلامها على الواقع، لافتًا إلى أن الأعمال الإنشائية للكنيسة ستبدأ في مطلع العام الجديد 2020.