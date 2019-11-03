ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة في دمياط

شهدت محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن ١٨ عاما بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، أسامة حجازى رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة وعدد من أعضاء الاتحاد المصرى.



وعقب انتهاء المباريات النهائية لفردي ناشئات وناشئين، قامت المحافظ بتسليم الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلى وكذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهاب بالنادي الأهلي كأس البطولة، كما سلمت محافظ دمياط أيضًا الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.



وفى سياق متصل، تسلمت الدكتورة منال عوض درع الاتحاد المصرى لتنس الطاولة من معتز عاشور تقديرا لجهودها ورعايتها الدائمة لكافة البطولات الرياضية، ورحبت المحافظ بتنظيم تلك البطولات على ارض محافظة دمياط، كما أكدت على ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشء والشباب.