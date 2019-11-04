الجيش الليبى يستهدف مواقع لـ"الوفاق" بمصراتة ومعيتيقة

استهدف طيران الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الأحد، مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة لحكومة الوفاق داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة غرب ليبيا، ومطار معيتيقة الدولي بطرابلس.



وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في منشور لها على موقع «فيسبوك»: «مقاتلات السلاح الجوي تشُن عدد من الغارات الجوية على مواقع لمجموعات الحشد المليشاوي.. ثلاث غارات جوية استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية مصراتة. وغارة جوية استهدفت غرفة عمليات بالقسم العسكري - قاعدة معيتيقة العسكرية».



وكان الجيش الليبى الذي يخوض معارك تحرير العاصمة طرابلس والبلاد من الإرهاب والميلشيات المسلحة، أعلن قبل أربعة أيام، استهداف قاعدة لتجهيز طائرات مسيرة وتخزين صواريخها فى الكلية الجوية فى مصراتة.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى له مساء الأربعاء الماضي: «إن المعلومات المتوفرة تؤكد بأن هذه الأماكن تستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة».



وأشار إلى أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة ولتخزين صواريخها.