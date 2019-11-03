أحمد موسى: مبادرة علاج فيروس سي والأمراض غير السارية تكلفت 130 مليون دولار (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والتي بدأت في أكتوبر 2018 وتنتهى ديسمبر المقبل، فحصت 49 مليون 927 ألف 489 مواطنًا، وتم اكتشاف 2 مليون و207 ألاف 397 مريضًا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم صرف العلاج لمليون و100 ألف مريض من الذين ثبت مرضهم بفيروس سي.



وأوضح موسى أنه تم إجراء مسح لطلاب المدارس الثانوية في المبادرة التي بدأت في ديسمبر 2018 وانتهت في إبريل 2019، وتم فحص 3 مليون و29 ألفًا 327 مواطنًا، وبلغ عدد المصابين 11510 مصابين وتم صرف العلاج لـ 6415 مريضًا.



وأشار إلى أنه تم عمل مسح لطلاب المدارس الإعدادية من مارس 2019 وحتى مايو 2019، وتم فحص 3 ملايين و780 ألفًا و435 طالبًا، ووجد بينهم 8445 مصابًا تم علاج 3577 مصابًا.



ولفت إلى أنه تم مسح اللاجئين وأبناء الجاليات الخارجية وفحص منهم 68 ألفًا و641 شخصًا، أثبتت الفحوصات إصابة 482 مواطنًا وتم علاج 89 منهم.



وأضاف أنه تم فحص نزلاء السجون وهو أمر لم تتحدث عنه منظمات حقوق الإنسان الممولة من أوروبا، وبلغ عدد المفحوصين 95 ألفأ 744 سجينًا، تم اكتشاف 12243 مصابا، وتم صرف العلاج 2535 مريضًا.



وأوضح أنه تم عمل مبادرات لكشف السمنة والأنيميا والتقزم وعدد المواطنين الذين تم فحصهم بلغ 9 ملايين و231 ألفًا و533 مواطنا منهم 3.851.063 في الأنيميا تم علاج 103.387 مريضًا، وفي مبادرة السمنة تم فحص 1.138.887 مواطنًا وتم علاج 22.671 مواطنا.



وأكد أنه تم إنفاق على مبادرة فيروس سي والأمراض غير السارية 130 مليون دولار تكلفة دعم صحة المرأة مليار و500 مليون جنيه، وفي مصر كانت تنفق على فيروس 3.8 مليار جنيه سنويًا منهم مليار على الأدوية تكلفة غير مباشرة على تعطيل العمالة.