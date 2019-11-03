هجوم بالدراجات النارية.. تفاصيل "موقعة الجمل اللبنانية"

قال المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، إن خطابات الرئيس اللبناني ميشال عون ردًا على تظاهرات الشارع اللبناني، جاءت اقل من توقعات الشارع اللبناني، فهو تحدث بلسان من يعيش بالمدينة الفاضلة في حين أنه هو أول من تحالف مع حزب الله.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن رئيس الجمهورية اللبناني كان بيده أن يتخذ عدة إجراءات لمحاربة الفساد ولكنه لم يفعل، موضحًا أن سعد الحريري تقدم باستقالته على الفور بعد هجوم البلطجية على المتظاهرين في الشارع.

وتابع أن هذه الواقعة تشبه كثيرًا موقعة الجمل التي حدثت في مصر خلال 2011 ولكن هذه المرة تمت على موتسيكلات في لبنان، وتم استهداف غير المسيسين من طلاب الجامعات وغيرهم من الشباب والرجال والنساء، لأنهم أول من يخاف من هذه الأحداث ويرحل.