حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: تكثر اللقاءات والجلسات المثمرة، وتقدّم ابحاثًا مهمة وتعالج المواضيع بنجاح، وتستفيد منها من أجل القيام بالخطوات والمبادرات فتأتي النتائج لتجسد احلامك.



عاطفيًا: يدعوك هذا اليوم الى الجديد الواعد، فكل ما تبدأه خلاله يبدو مثمرًا، وقد يتعلق الأمر بعلاقة جديدة لا تلبث أن تتطور وتدخلك في جدية القرار النهائي.



صحيًا: تجنّب التوتر والجدال، وتمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك، قد تقلق بشأن أحد أفراد العائلة نتيجة تعرضه لأزمة صحية حادة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.