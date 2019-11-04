حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يجعلك تعيش يومًا صعبًا ودقيقًا يستدعي الحذر، وعلى الرغم من الضغوط، فإنه يوم مهم جدًا على صعيد الشأن العام ويقدم لك فرصة للتفوق.



عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك.



صحيًا: تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، اعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.