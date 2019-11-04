حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: يناسبك تماما وجود القمر في برج الدلو الهوائي الصديق ما يجعل خطواتك واثقة ثابتة وأكيدة وقرارتك حاسمة تعطيك الربح والدعم والنجاح للانتصار احتمال أن يكون هنالك نوع من سحب أموال أو دفع أموال.



عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيرًا له، ركز على مطالب الشريك وضع حدًّا لحالة القلق التي تنتابك.



صحيا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر، وإذا أردت أن تتخلص من ذلك ما عليك سوء اللجوء إلى المرح والضحك هما مصدر السعادة الدائم.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.