حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج العذراء قالت:-



مهنياً: يحفل هذا اليوم بالاتصالات المهنية مع الزبائن والزملاء والممولين والمسؤولين والإداريين، وتعيش انفعالات كثيرة.



عاطفياً: تقلب صفحة جديدة وتفرح لخبر او لتسوية أمر عالق، وتمارس جاذبية قصوى وتعيش أفراحاً واوقاتاً مسلية وبعض اللقاءات المميزة.



صحياً: ابتعد تماماً عن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم، كما عليك تجنب تصفح الإنترنت قبل النوم أو حتى مشاهدة التلفزيون.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.