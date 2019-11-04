حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الثور قالت:-

مهنيًا: تناقش موضوعًا ماليًا أو له علاقة بإرث أو مسألة تأمين أو صحة، وتوقع مستندات وأوراقًا إدارية لذلك كن دقيقًا وواضحًا.

عاطفيًا: يوم متقلب تتناقض خلاله الأحداث بشكل واضح، انتبه لنفسك، تسلط الاضواء على ادق تفاصيل تحركاتك كاشفة اخطاءك ومخططاتك وأسرارك ونقاط ضعفك.

صحيًا: الوضع الصحي المتردي بعض الشيء أسبابه معروفة بالنسبة إليك، وكذلك الحلول، لكنك لا تلجأ إليها، وهذه مشكلتك.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.