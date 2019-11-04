حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الحمل قالت:-

مهنيًا: تدور الأحداث بصورة ممتازة، تصادف دعمًا من قبل المحيطين والمحبين وتكون مصالحك بألف خير، وتقوم بنشاطات عائلية وتجري نقاشات واتصالات مهمة.

عاطفيا:ً وعود كثيرة ويوم من الحظ، وفرص استثنائية يجب أن تستغلها لتثبيت وضعك العاطفي أكثر فأكثر، تبدو بأحسن حالاتك وتشرق بجاذبية لا مثيل لها.

صحيًا: وفر قسمًا من جهودك ومن طاقتك الكبيرة للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة التي تساعدك على التخلص من البدانة والإرهاق الذي يسببه لك العمل المتواصل.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.