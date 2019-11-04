حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 4 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تدور الأحداث بصورة ممتازة، تصادف دعمًا من قبل المحيطين والمحبين وتكون مصالحك بألف خير، وتقوم بنشاطات عائلية وتجري نقاشات واتصالات مهمة.

عاطفيا:ً وعود كثيرة ويوم من الحظ، وفرص استثنائية يجب أن تستغلها لتثبيت وضعك العاطفي أكثر فأكثر، تبدو بأحسن حالاتك وتشرق بجاذبية لا مثيل لها.

صحيًا: وفر قسمًا من جهودك ومن طاقتك الكبيرة للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة التي تساعدك على التخلص من البدانة والإرهاق الذي يسببه لك العمل المتواصل.



الثور

مهنيًا: تناقش موضوعًا ماليًا أو له علاقة بإرث أو مسألة تأمين أو صحة، وتوقع مستندات واوراقًا إدارية لذلك كن دقيقًا وواضحًا.

عاطفيًا: يوم متقلب تتناقض خلاله الأحداث بشكل واضح، انتبه لنفسك، تسلط الاضواء على ادق تفاصيل تحركاتك كاشفة اخطاءك ومخططاتك وأسرارك ونقاط ضعفك.

صحيًا: الوضع الصحي المتردي بعض الشيء أسبابه معروفة بالنسبة إليك، وكذلك الحلول، لكنك لا تلجأ إليها، وهذه مشكلتك.



الجوزاء

مهنيًا: تسير أعمالك بصورة سريعة، فالاجواء تعد بالمزيد من التقدم والنجاح، تكون حظوظك كبيرة وتسجل نقاطًا عديدة في مصلحتك.

عاطفيا:ً تتطرق الى مواضيع جديدة ما يجعلك تشعر بالانتعاش، تباشر مشاريع مع الحبيب وتعرف تغييرات عامة لمصلحتك.

صحيًا: عليك النظر إلى حياتك الصحية بشكل أفضل حتى ترى أن المقبل من الأيام يجب أن يكون أكثر تنظيمًا.



السرطان

مهنيًا: يوم واعد بالجديد، ولطالما حلمت ببعض التجديد والتغيير، فهذا اليوم يفسح لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار وتكثيف تحرّكاتك.

عاطفيًا: تقدم على تطور في حياتك العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها، وترتبط بعلاقات وصداقات جديدة.

صحيًا: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك، إنه الوقت المناسب للتركيز على النشاطات الخارجية.



الأسد

مهنيًا: لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من صحة المعلومات، تتلقى جوابًا وتفرح لحسم أمر أو ظهور خبر ونتيجة، ولا تنتظر نتيجة إيجابية من صداقة معينة.

عاطفيًا: تجد نفسك مهتمًا بالأعمال الإنسانية والنشاطت الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت والرومانسية والشغف.

صحيًا: قد تشعر ببعض التعب الجسدي وعلى الأرجح يكون مصدره نفسيًا، لا تقلق عليك أخذ قسط من الراحة واستشارة أحد الأصدقاء لحل مشاكلك.



العذراء

مهنيًا: يحفل هذا اليوم بالاتصالات المهنية مع الزبائن والزملاء والممولين والمسؤولين والإداريين، وتعيش انفعالات كثيرة.

عاطفيًا: تقلب صفحة جديدة وتفرح لخبر او لتسوية أمر عالق، وتمارس جاذبية قصوى وتعيش افراحًا واوقاتًا مسلية وبعض اللقاءات المميزة.

صحيًا: ابتعد تمامًا عن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم، كما عليك تجنب تصفح الإنترنت قبل النوم أو حتى مشاهدة التلفزيون.



الميزان

مهنيًا: يناسبك تماما وجود القمر في برج الدلو الهوائي الصديق ما يجعل خطواتك واثقة ثابتة واكيدة وقرارتك حاسمة تعطيك الربح والدعم والنجاح للانتصار احتمال ان يكون هنالك نوع من سحب أموال أو دفع أموال.

عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيرًا له، ركز على مطالب الشريك وضع حدًّا لحالة القلق التي تنتابك.

صحيا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر، وإذا أردت أن تتخلص من ذلك ما عليك سوء اللجوء إلى المرح والضحك هما مصدر السعادة الدائم.



العقرب

مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يجعلك تعيش يومًا صعبًا ودقيقًا يستدعي الحذر، وعلى الرغم من الضغوط، فإنه يوم مهم جدًا على صعيد الشأن العام ويقدم لك فرصة للتفوق.

عاطفيًا: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك.

صحيًا: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري.



القوس

مهنيًا: تكثر اللقاءات والجلسات المثمرة، وتقدّم ابحاثًا مهمة وتعالج المواضيع بنجاح، وتستفيد منها من اجل القيام بالخطوات والمبادرات فتأتي النتائج لتجسد احلامك.

عاطفيًا: يدعوك هذا اليوم الى الجديد الواعد، فكل ما تبدأه خلاله يبدو مثمرًا، وقد يتعلق الأمر بعلاقة جديدة لا تلبث أن تتطور وتدخلك في جدية القرار النهائي.

صحيًا: تجنّب التوتر والجدال، وتمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك، قد تقلق بشأن أحد أفراد العائلة نتيجة تعرضة لأزمة صحية حادة.



الجدي

مهنيًا: تُقدم هذا اليوم على دراسة جديدة لكي تعزّز معلوماتك، وتقترب أكثر من أهدافك، وهذا اليوم حافل بالوعود والمفاجآت السعيدة، ويحمل معه عرضًا لعمل أو لمنصب.

عاطفيًا: تنفق الكثير على مظهرك وعلى إحاطة نفسك بالمظاهر الفاخرة والجميلة رغبة منك بالارتقاء إلى مستوى معين بقصد لفت أنظار الشريك.

صحيًا: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما يكن مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار ووفر لنفسك قسطًا كبيرًا من الراحة.



الدلو

مهنيًا: انتقال القمر الى برجك يجعلك تستعيد حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك ان فرص النجاح تبدو أوفر حظًا والنتائج مرضية ومفيدة تجعلك تثق بقدرتك بشكل فعال

عاطفيًا: تبحث شؤونًا عاطفية لها علاقة بمصير مستقبلك، وتبذل جهدًا لكي تفصل بين حياتك الشخصية وأوضاعك العاطفية، لذا عليك تجنب المواجهات وكن متفهمًا.

صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء حتى لا تكون العواقب وخيمة عليك.



الحوت

مهنيًا: خلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر لا يستحق الذكر، ومن الأفضل الابتعاد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا.

عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها.

صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية.