محلل سياسي: قاسم سليماني صاحب القرار الأول في العراق ويرسم سياساته

قال الدكتور وسام صباح، المحلل الساسي العراقي، إن المليشيات الموجودة في العراق تغلغت في الشارع العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية، موضحًا أن قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني هو الذي يرسم السياسات في العراق، وله اليد الطولى في العراق.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن التدخل الإيراني الفج في الشأن العراقي، وتهريب أموال الدولة العراقية للخارج، هو السبب الرئيسي لاندلاع الثورة العراقية، مشيرًا إلى أنه سقط خلال شهر 230 شهيدًا، و12 ألف جريح.

وتابع أن الثورة العراقية مستمرة حتى يتم إسقاط الحكومة، وكتابة الدستور بيد قضاة مستقلين، مضيفًا أن الشعب العراقي يريد إقامة دولة عراقية وطنية.