"شرق الإسكندرية" تكرم المشاركين في قوافل المجموعات المجانية

نظمت إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، اليوم الأحد حفل لتكريم المعلمين المشاركين في القوافل التعليمية للمجموعات المجانية لطلاب الثانوية العامة خلال العام الماضي 2018 - 2019، وتكريم الطلاب الفائقين والمتميزين، وذلك بقاعة ريفال بنادي الشاطئ للمعلمين.



جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ورأفت عبد الله القائم بأعمال مدير عام الشئون التنفيذية ومصطفى حمادة القائم بأعمال مدير عام شرق، وسامي فضل مدير عام إدارة المنتزه، وبسيوني محمد نقيب معلمي شرق والمنتزه ووكيل إدارة شرق وجلال عيد وكيل إدارة شرق ورضا متولى رئيس مجلس أمناء شرق ولفيف من القيادات التربوية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتضمن كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات، مع توزيع شهادات التقدير للمعلمين والطلبة المتميزين، وقدمت إدارة شرق التعليمية درع الشكر والتقدير ليوسف الديب وكيل الوزارة، تقديرا لمجهوداته في القوافل التعليمية المجانية.