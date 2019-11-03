مروان خورى يبدأ حفله على المسرح الكبير بـ"يا مساء الفل" (صور)

بدأ منذ قليل، حفل النجم اللبناني مروان خوري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وصعد خوري على مسرح الحفل بأغنية "يا مساء الفل" التى لحنها بنفسه وغنتها ماجدة الرومي، وسط حالة ترحيب حادة من قبل الجمهور.



وكان عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، افتتح أولى فقرات ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية بعزف موسيقى أغنية "الحلو حياني" للموسيقار كمال الطويل، وقدم بعدها موسيقى أغنية "حبيتك بالصيف" ألحان الأخوين رحباني، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



وأحيّت المطربة مي فاروق الفقرة الثانية من الحفل، وغنت عدد من أغاني التراث وهي: "في يوم وليلة، وبقى عايز تنساني، ووحياتك حبيبي، ولو على قلبك، ويا شمس يا منورة، ويا ملك، وبكرة تعرف، وأهواك، وليلي ونهاري" وغيرهم.



وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.