"مامتي بتتباهى بيا".. مذيعة تعلق على تواضع والدة بطلة العالم للإسكواش

أعربت والدة البطلة المصرية نور الشربيني، عن سعادتها البالغة بتتويج ابنتها ببطولة العالم لسيدات الإسكواش التي أقيمت تحت سفح الأهرامات، قائلة إنها تشعر بالفخر لحضور هذه الجماهير الكبيرة لمشاهدة البطولة ومشاهدة الآثار المصرية.



وعلقت مذيعة "ten"، على هدوء وتواضع والدة الشربيني، قائلة: "أنتي والدة بطلة العالم وبتتكلمي كده عادي، ده انا مامتي بتتنك بيا".



ضحكت والدة الشربيني، وأكملت حديثها، موضحة أن نور كانت مصابة قبل البطولة لكنها تمكنت من الفوز والتتويج بهذه البطولة، وأردفت: "ربنا عوضها خير، كله بمجهودها وتعبها بعد فضل ربنا طبعا، كانت بتلعب الماتش بماتشه، وملعبتش أي بطولة قبل بطولة العالم السنة دي، رغم أنها كانت لازم تدخل في بطولات محلية عشان تستعد للعالمية".



وتابعت: "بنتي قالت للدكتور في ألمانيا أنا عاوزه ألعب البطولة دي بأي شكل، وبعد كده عالجني زي ما انت عاوز، والحمد لله ربنا كرمها، اللعبة دي أصلا عاوزه مجهود ذهني وبدني وكل حاجة".