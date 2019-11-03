رفع العلم العراقي أعلى القنصلية الإيرانية في كربلاء

رفع المتظاهرون العراقيون علم بلادهم على مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، وذلك بعد رشقها بالحجارة، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



واحتشد أكثر من ألف متظاهر عراقي أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.



ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين أمام القنصلية وبين قوات الأمن.



ووجه رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، رسالة إلى المتظاهرين، الأحد، قائلًا إن "احتجاجاتكم دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها".



ونقلًا عن التلفزيون العراقي، برر رئيس وزراء العراق العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون.



وقال إن "قوات الأمن لا تهاجم المحتجين، وإنما ترد على هجمات الخارجين عن القانون".



وتعهد رئيس وزراء العراق "بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات".



وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني، اليوم الأحد، في وقت سابق، أن المتظاهرين قطعوا أغلب شوارع بغداد، وسط دعوات لعصيان مدني عام.



وقال المصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن متظاهرين قطعوا، صباح الأحد، أغلب شوارع بغداد، خصوصا الطرق الواقعة غرب بغداد، وذلك لشل حركة التنقل.