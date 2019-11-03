المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن تعاقدات جديدة

اجتمع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المنتج أحمد الجابرى فى صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة، وبداية التعاون عبر إنتاج مسلسلين ليتم الدفع بهما قريبًا على الشاشة.





وكشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيانها عن تفاصيل المسلسل الأول باسم "رحيل زهرة" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب ويخرجه حسنى صالح وينتمى للدراما الصعيدية ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، في إطار صعيدي والعمل بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض وفنانين آخرين، التصوير سينطلق الأسبوع المقبل فى العديد من الأماكن داخل القاهرة وأيضًا خارجها مثل حلايب وشلاتين، الأقصر، الواحات، تيرانى، كوم أمبو، كما يحتوى على 30 أغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيها المطربة ياسمين علي.





يشار إلى أن التعاون يأتي بعد أن أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية مثل المنتجة مها سليم فى مسلسل شبر ميه وأيضًا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج أحمد عبد العاطي، والمنتج ريمون مقار فى مسلسل قيد عائلى إضافة إلى مسلسل الزعيم عادل أمام فالنتينو من إنتاج رامي عادل أمام وهشام تحسين.





وصرح تامر مرسي بأن الشراكات والتعاقدات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع لإثراء الدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية، مضيفا أن السوق المصرى والعربي يتسع لإضافة تجارب إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرى والعربي.