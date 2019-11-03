خالد الجندي منفعلًا: لا تذكروا اسم النبي مع هذه السلوكيات

انفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الهواء أثناء تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، مستنكرًا أن يقوم البعض بضرب المثل بالنبي في تبرير الأخطاء.



وقال الجندي: "معرفتش تشبه نفسك بالنبي في أخلاقه، تشبه نفسك بالنبي في أخطائه؟ هؤلاء يريدون التقليل من شأن النبي بأي طريقة، بحيث يجعله مذهب الشرح في الأخطاء البشرية".



وذكر أنه في الخمسينات حدثت مشادة بين الملك ورئيس الوزراء، ويحكى أن أحد الشيوخ أراد أن يجامل الملك، فوقف على المنبر يقول "ما عبس النبي في وجه رئيس وزرائه عندما قابله وقال كذا، بينما عبس النبي وتولى".



وأردف: "الناس نزلته على المنبر بالنعال، "عبس وتولى" ده مثل لك؟ ده مش خطأ وإنما خلاف الأولى، فالرجل كان أعمى لا شاف عبس ولا شاف تولى، من شاف فقط هو الله، ولم يقل أن النبي أخطأ".



وعقب "الجندي" على ترديد مقولة "هو الشعراوي كان إله ولا نبي"، قائلًا: "لا تجيب سيرة ربنا في أخطائك ولا النبي في أمثلتك، ومن يعطي الرشوة، يقول له النبي قبل الهدية، هل هذا دين وأخلاق؟ وآخر يعاكس فتاة، يقول لها اضحك النبي تبسم، بيتحرش ويجيب سيرة النبي، إسفاف وتطاول، ورخص لا يليق".