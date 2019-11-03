إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه الإسكندرية أمام قرية مغازي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار.



أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وهم كل من: "محمد عبدالصمد إبراهيم" 43 سنة، "أحمد شوقي شاهين" 34 سنة، "أحمد محمد محمد" 25 سنة، "خالد شعبان محمد" 39 سنة، "محمد رمضان عبدالنبي" 42 سنة، "سعدية رمضان عبدالنبي" 46 سنة، "هشام الدسوقي السيد" 22 سنة، "محمد سعيد قطب" 39 سنة، "محمد أحمد محمد" 16 سنة وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.