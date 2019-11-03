العثور على رضيع داخل إحدى العمارات بالمحلة

عثر مساء اليوم أهالى شارع الجيش بالمحلة الكبرى، على طفل رضيع مجهول الهوية داخل إحدي العمارات بشارع الجيش.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة من مأمور قسم أول المحلة الكبرى العميد حسام الخشن والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول بورود بلاغات من أهالى شارع الجيش بالمحلة الكبرى، على طفل رضيع مجهول الهوية داخل إحدي العمارات بشارع الجيش.



وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ قوة من قسم أول المحلة الكبرى بقيادة الرائد محمد نصر وسيارة إسعاف، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليه، تمهيدا لنقله لإحدى دور رعاية الأطفال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بذلك.