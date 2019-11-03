ديانا حداد تعلق للمرة الأولى على الخلافات مع نجوى كرم بصورة

ردت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول غضب مواطنتها الفنانة نجوى كرم، منها بعد الحفل الذي أدته رفقتها ومعهما الفنانين عاصي الحلاني، وملحم زين، في موسم الرياض.



ونشرت "ديانا"، صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، من على المسرح ورفقة الجمهور وعلقت عليها قائلة: "سيلفي تاريخي.. الشكر للفنانة نجوى كرم على فكرة صورة السيلفي وتسلم إيديك الفنان عاصي الحلاني على الصورة وتحية محبة للريس الفنان ملحم زين.. ليلة بيروت في موسم الرياض"، وهو الأمر الذي اعتبره البعض ردًا غير مباشرًا منها على أنباء خلافتهما.



وكان الرباعي، قد قدموا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، حمل عنوان ليلة بيروت، وقدموا فيه بعض الأغاني اللبنانية معًا واتهم الجمهور الفنانة ديانا حداد، بفرض صوتها على النجوم خلال الغناء، وعدم إعطائهم فرصة للغناء معها.



وأكد البعض أن الفنانة نجوى كرم، غضبت بسبب ذلك هي والفنان ملحم زين، وغادرا المسرح سريعًا دون أن يسلموا على ديانا، أما الفنان عاص الحلاني فكان هو الأهدى بينهم.