إزالة 6 مكامير فحم مخالفة بدمياط

تحركت حملة موسعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدي خاطر لإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، حيث تحركت الحملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفر البطيخ، حيث أسفرت الحملة التى تم تنظيمها مؤخرا عن تنفيذ ٣ قرارات إزالة لعدد ٦ مكامير فحم على مساحة ٩٠٠ متر بقريتى البساتين والرياض.



وشددت محافظ دمياط، على سرعة تلبية مطالب المواطنين بإزالة كافة المكامير المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة، وكذلك رفع كافة الإشغالات من الطرق وتحصيل غرامات من المخالفين وبما لا يخالف القانون، وذلك من خلال عمل حملات إزالة مكبرة أسبوعية علي مراكز ومدن المحافظة وأيضا تشمل الحملات تحصيل رسوم النظافة.