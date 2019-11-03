صالات المنيا تتعادل مع الفكرية في ثاني جولات الممتاز

تعادل فريقي المنيا وناصر الفكرية لكرة الصالات، بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم بصالة جامعة المنيا، ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.



شهدت المباراة تقدم فريق المنيا بهدف في الدقيقة 7 للاعب معتز شطة، وبعدها يتعادل لاعبو الفكرية بهدف، ثم يتقدم فريق المنيا بهدف آخر في الدقيقة 13 للاعب محمود عاطف، وينتهي الشوط الأول بتغلب المنيا بهدفين مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني شهدت المباراة قوة وحماس بين الفريقين، ونجح لاعبو المنيا في خطف هدف ثالث للاعب شطة، بينما أدرك فريق الفكرية التعادل وأضاعوا ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.



حضر المباراة المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، وخالد فايز، ونور مدكور، وهاني صدقي أعضاء مجلس الإدارة.