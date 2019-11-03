استئصال ورم يزن كيلو جرام من صدر مريض بـ"بنها الجامعي"

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور يسري السعيد أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور أشرف النحاس، من استئصال ورم يزن كيلو جرام من صدر مريض أربعيني، واستقرت حالته الصحية.



كما شارك في إجراء العملية الدكتورة خديجة فتحي أخصائية جراحة الصدر بمستشفيات جامعة بنها وفريق التخدير بمشاركة الدكتور باهر دياب أخصائي التخدير والدكتورة أسماء فتح الباب طبيب مقيم التخدير وتمريض القسم.



وأكد الدكتور محمد الجزار مدير العناية المركزة، أن الورم تم اكتشافه بالصدفة أثناء تحضيره لإجراء عملية فقرات بالظهر وأثناء عمل الأبحاث ما قبل الجراحة تم اكتشاف ورم الصدر.



وأضاف الجزار فى تصريحات صحفية، أنه تم تحضير المريض وعمل الجراحة واستئصال الورم الذي كان يزن حوالي واحد كيلو جرام ومصدره الوريد الأجوف العلوي وخرج المريض بسلامة الله ويرقد الآن بالقسم في صحة جيدة لاستكمال علاجه.