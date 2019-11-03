السيطرة على حريق شب في 6 منازل بقرية الحمادية بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصري، في السيطرة على حريق نشب في 3 منازل و3 أحواش بقرية الحمادية بدائرة مركز سوهاج بسبب مصدر حراري.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بقرية الحمادية بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.



وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران لمنع انتقالها للمنازل المجاورة، بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء.



وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، أن الحريق نشب في 3 منازل و3 أحواش ملحقة وعدد من أشجار النخيل.



كما تبين نفوق 3 رءوس ماشية، وجانب من المنقولات وكميات كبيرة من الغلال.