غدًا.. انطلاق ملتقى "التسامح الديني في مصر- شواهد تاريخية"

تستضيف جامعة الإسكندرية فعاليات الملتقى العلمي الأول "التسامح الديني في مصر - شواهد تاريخية" غدًا الإثنين، بمدرج الدكتور العبادي بجامعة الإسكندرية، والذى ينظمه معهد البحوث والدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة.



وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان، المنسق الإعلامى للملتقى، إن الملتقى يتضمن 17 ورقة بحثية تعرض عبر المحاضرة الافتتاحية والختامية وجلستين علميتين يديرهما الدكتورة منى حجاج والدكتور محمد السيد عبدالغنى الأساتذة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وستكون المحاضرة الافتتاحية تحت عنوان "مجتمع الإسكندرية فى العصر القبطى" للدكتورة زبيدة محمد عطا أستاذ تاريخ العصور الوسطى وعميد كلية الآداب جامعة حلوان الأسبق.



وقال ريحان، إن الملتقى سيشرف بحضور نيافة الأنبا بافلى نائب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وأسقف عام كنائس المنتزة وفضيلة الدكتور محمد محمود أبوالخير الداعية بوزارة الأوقاف بالإسكندرية، وستعقد الجلسة الافتتاحية بمدرج الدكتور العبادى والجلسات العلمية بقاعة الندوات.



ونوه إلى أوراق الجلسة العلمية الأولى، وتشمل دور النسيج القبطى فى التسامح الديني بين الشعوب، نماذج أثرية للتدرج فى التسامح بين العهد القديم والجديد، رحلة العائلة المقدسة تراثًا عالميًا، انعكاس التسامح الدينى على الفن القبطى فى القرن العاشر الميلادى، دير سانت كاترين منارة التسامح، تأثير العمارة البيزنطية على العمارة الإسلامية، شواهد القبور القبطية قبل وبعد الفتح الإسلامى كشاهد حضارى على التسامح الدينى.