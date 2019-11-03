مي فاروق تشعل حفل مهرجان الموسيقى بأغنية "لو على قلبي"

أشعلت المطربة مي فاروق حفلها الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، بأغنية "لو على قلبي" للمطرب فضل شاكر، بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفي حلمي، ثم قدمت بعدها أغنية "يا شمس يامنورة"، وسط تفاعل الجمهور.



وقدمت مي فاروق خلال الحفل عددا كبيرا من الأغنيات ومنها "في يوم وليلة، وبقى عايز تنساني، وحياتك ياحبيبي، وأهواك" وغيرها.



ومن المقرر أن يتبعها حفل موسيقي للعازف الأردني وحيد ممدوح، أما ختام الحفل سيكون مع المطرب اللبناني مروان خوري.

