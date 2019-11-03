برلماني يطالب بإنشاء عيادات للتأمين الصحي بمطروح

قال النائب صلاح عياد، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ستناقش يوم الثلاثاء المقبل، الاقتراح الذى تقدم به بشأن إنشاء عيادات التأمين الصحي بمدينتي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح.



وأوضح في تصريحات صحفية له، أن المنطقة لا يوجد بها سوى مستشفى مركزى، ولا توجد مستشفى تأمين صحى مما يتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة، والسفر لمسافات طويلة من أجل ذلك، حيث يتم تشكيل لجان للبت فى طلبات التأمين الصحى وتوقيع الكشف عليهم، وفى أغلب الأحيان يكون الأمر متعلقا بكبار السن من راغبي الحصول على الخدمة.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستناقش أيضا الاقتراح برغبة بشأن تطوير مكتب الشهر العقاري بمدينة الحمام والضبعة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المشروعات القومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها على أرض الواقع، سواء فى المنظومة الصحية، أو فى تطوير مكاتب الشهر العقارى فى مختلف المحافظات.