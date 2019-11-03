"صيد الإخوان الجديد".. لماذا ظهر هيثم أبو خليل في بث مباشر مع وائل غنيم؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة بلا كرامة أو حياء، وليست لديها أي موانع من التعاون مع من هاجمها أو تجرأ عليها، طالما أنها ستستخدمه لتحقيق أهدافها بعد ذلك.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان الآن تنفذ محاولة لاصطياد الناشط وائل غنيم، وذلك بعد فشلهم في استغلال المقاول الأجير محمد علي.

وتابع أن الناشط وائل غنيم، استضاف في بث مباشر له عبر موقع "فيسبوك"، الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل، وعرفه بأنه المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية.

واستكمل أن الجماعة كلفت الإعلامي هيثم أبو خليل بمهمة اصطياد الناشط وائل غنيم، لاستخدامه ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن وائل غنيم لم يكن بعيدًا عن الإخوان، وكان قريبًا منهم في بداية حياته بشكل كبير.