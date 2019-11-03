الخرباوي عن فرحة الإخوان بالجنسية التركية: بالسلامة ونحن سنفتخر بمصر وترابها

علق الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، على منح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الجنسية التركية مجانًا قائلًا: "ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل: "بركة يا جامع جت منهم".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية لا يجوز لهم حمل الجنسية المصرية، والقانون المصري قائم المتعلق بالجنسية يكفل هذا الرأي.



وأكد أن الأمر لا يحتاج أن نعمل تعديلًا تشريعيًا، ولكنه يحتاج تفعيل تشريعي وسحب الجنسية من هؤلاء، وتأخرنا عليه ولكن كان له أسبابه وهو أن يكونوا تحت طائلة القانون المصري لأن القانون الدولي به قواعد منظمة للمساءلة الجنائية لغير الحاملين لغير جنسية البلد التي ارتكبت فيها الجريمة، قد تكون لاعتبارات سياسية قد تعفى هؤلاء من العقاب.



ورد على تفاخرهم بالجنسية التركية وأنها مجانًا قائلًا: "هذا كلام يقال من شحاذين، رايحين يشحتوا الجنسية ويمدوا يدهم لدولة ديكتاتورية متأمرة على المنطقة كلها لكي يحصلوا على جنسيتها وأنهم فقدوا الأمل تمامًا في العودة لمصر لأنهم يعلمون أن مشكلتهم ليست مع رئيس أو نظام أو دولة، ولكنها مع الشعب، وأن أي إخواني سيأتي إلى مصر لن يآمن على نفسه من المصريين في الذهاب إلى منزلة، حيث إن المصريين سينتقمون من كل هارب قاتل يرونه أمامهم".



وأوضح أن الإخوان لا يؤمنون بفكرة الوطن ولا يؤمنون بحدوده ولا شعبه، على عكس الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي رفض أن يترك مصر، رغم الغضب العارم ضده، وقال هذا وطني ولابد أن أدفن فيه، وهذا يبين الفرق بين المنتمي والمحب لمصر وارتكب أخطاء في حقها وبين المجرم الآثم وقع في أخطاء في حق مصر وهو لا ينتمي لها.



ووجه الخرباوي رسالة لعناصر الإرهابية: "يالا بالسلامة افتخروا بتركيا وإسرائيل وقطر، ولكن نحن نفتخر بمصر وتراب مصر ورئيس مصر".