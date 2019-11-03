تراجع أسعار القمح.. والطن يسجل 509.87 دولار

شهدت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 509.87 دولار مقارنة بنحو 514.75 دولار أمس.



ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويا.