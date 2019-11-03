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اقتصاد

ارتفاع أسعار النيكل.. والطن بـ16768.60 دولار

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان - أسامة الشندويلي
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شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 16768.60 دولارًا، مقارنة بنحو 16757.5 دولار أمس.

وكانت أسعار النيكل شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغ نحو 975 دولارًا.

يشار إلى أن مصر تسعى إلى ضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لتراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة، تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
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