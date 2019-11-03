تراجع أسعار الذرة.. الطن يسجل 380.32 دولار

شهدت أسعار الذرة تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 380.32 دولار مقارنة بنحو 388.38 دولار أمس.



وكانت أسعار العقود الآجلة للذرة، تسليم ديسمبر، استقرت عند 5.98 دولار للبوشل، خلال تعاملات أمس، مرتفعة بنسبة 2.32%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.69%، لتتداول على انخفاض عند 6.21 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف، وغيرها من الصناعات الغذائية.