تراجع أسعار السكر.. والطن بـ335.98 دولار

شهدت أسعار السكر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل سعره نحو 335.98 دولار للطن، مقارنة بنحو340.10 دولار أمس؛ ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، بأن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري، نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال الفترة نفسها.



يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.