تراجع أسعار رقائق السيليكون.. والطن بـ3059 دولارا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، وسجلت نحو 3059 دولًارا للطن، مقارنة بنحو 3320 دولار للطن، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار رقائق السيليكون شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 470 دولارًا.

