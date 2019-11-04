الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الاثنين

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.



وتابع صابر قائلًا: "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".



وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.