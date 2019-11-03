اكتشف المدمن.. تعرّف على أعراض تعاطي المخدرات

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز علاج السموم بالقصر العيني، إن وزارة الصحة أدرجت 16 مكونًا للمواد المستخدمة في تصنيع الأستروكس لجدول المخدرات المعاقب عليها جنائيًا.



وكشف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن أعراض تعاطي المخدرات، وهي أولًا تتغير شخصيته ومنها أن يظل مستيقظًا طوال الليل وينام طوال النهار، ولو كان طالبًا سيهمل في دراسته، ولو عاملًا سيهمل في عمله.



وأضاف: أن كميات أكل المتعاطي تقل تدريجيًا وكذلك تزداد الهالات السوداء أسفل العين، ويدخل في عزلة وينعزل اجتماعيًا، كما تزيد عصبيته وتطاوله على أهله على غير طبيعته، وكذلك كثرة الحوادث لأنه يفقد القدرة على تناغم الأعصاب وإشارات المخ مع العضلات مع الحدث الذي أمامه.