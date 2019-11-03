"OPPO" تطلق هواتف Reno2 في مصر.. 13 نوفمبر

تعتزم شركة OPPO، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة في السوق المصري 13 نوفمبر.



وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno الرائدة لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كليًا.



ويتميز الهاتف بأنه مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO وبفضل التقنية الرائدة للتصوير بالنمط المظلم الفائق Ultra Dark Mode، تتيح السلسلة للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة العالية.