الحسد في حياة ماري منيب.. «قاومته بعروسة ورق وديك أحمر ويد زنجي محنطة»

كانت الفنانة الكبيرة ماري منيب تؤمن بالحسد بشكل مبالغ فيه، وتعزي كل شئ في حياتها إلى الحسد، وروت الفنانة الكبيرة لمجلة الشبكة كيف حسدت ثلاث مرات وكيف تغلبت على الحسد، كما هوفي التقرير التالي..



عروسة من ورق قامت بتخريمها



تقول منيب: في يوم وبعد انتهاء التمثيل على المسرح الذي أعمل فيه جائتني إحدى السيدات وأخذتني بالحضن وقالت لي، "إنتي داهنة نفسك عسل..إيه القبول والخفة دي كلها"، وفي اليوم التالي وما بعده وجدت نفسي أقابل على المسرح بلا اكتراث من الجمهور، فلا أحد يصفق لي ولا أي اهتمام، وهالني الأمر، فما إن وصلت إلى بيتي حتى صنعت عروسة من الورق وأخذت أغزها بالإبرة من عين كل واحد وواحدة أعرفها، ثم أشعلت فيها النار ورميت بها في البخور، وأخذت رمادها ومررت به على كعب رجلي اليسرى، وحين صعدت للمسرح بعدها قوبلت بالتصفيق والهتاف الذي أعرفه.



دم الديك الأحمر



كنت في مرة قد بنيت بيتا من اربع شقق، وأمعنت في زخرفته وتنسيقه، فكان كل من يقابلني يقول "معلوم.. إن ما كنتيش إنتي اللي تبني.. مين اللي ها يبني"، وحلت اللعنة على المنزل، وانقضت أربعة أشهر لم يتفق فيها أحد على تأجيره، وفكرت مليا واستخرت القريبين مني، فأشاروا علي بذبح ديك أحمر على عتبة البيت، وتلطيخ بابه بدم الديك على شكل "خميسة"، ولم أكد أفعل هذا حتى كان السكان يبحثون عني في كل مكان.



كنت في زيارة صديقة لم أرها منذ خمس سنوات، فأمسكتني وقبلتني وقالت" الناس بتكبر وانتي بتصغري يا ماري"، وكانت النتيجة أن أصبح وجهي منتفخا مثل بطيخة تطبل عليه فيرن، وعبثا حاولت أن أجرب المكمدات واللبخ، فاستدعيت صديقتي إلى بيتي فتناولت الغداء عندي ثم شربت القهوة.



وبعد خروجها أخذت "التنوة" ودلكت بها وجهي بنصفها، وتبخرت بالنصف الآخر، وفي الصباح عاد وجهي يلمع، فتأكدت أني الآن أصغر صحيح.



يد زنجي محنطة



خرجت مرة أتباهى بفستان جديد اشتريته، فقابلتني فتاة صغيرة وقالت "الفستان ده ضيق ع السمن ده كله"، وابتداء من ذلك اليوم راح وزني يقل فأخذت أكثر من شرب الحلبة والمغات وتحويجة الأربعين صنفا، ولكن بدون فائدة.

وذهبت للمنجمين وكاتبي الأحجية ولكن بدون فائدة أيضا، وأخيرا صادفني رجل سوداني فأهداني يد زنجي محنطة ومدهونة بالزيت ومحلاة بالزبرجد والحجارة والفصوص والفضة، وقال "البسي ده ف صدرك يذهب عنك شيطان الخسسان"، وكان أن عادت سمنتي إلى قواعدها سالمة.