مي فاروق تبدأ حفل مهرجان الموسيقى بـ"في يوم وليلة" (صور)

بدأ منذ قليل، حفل المطربة مي فاروق بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفي حلمي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28.



وبدأت مي الحفل بأغنية "في يوم وليلة"، وقدمت بعد ذلك "بقى عايز تنساني، وحياتك ياحبيبي، لو على قلبي".



ومن المقرر أن يتبعها حفل موسيقي للعازف الأردني وحيد ممدوح، أما ختام الحفل سيكون مع المطرب اللبناني مروان خوري.